Michal David vás o Vánocích dojme: Ve svátečním duetu s Magdou Malou zpívají o velké ztrátě i naději

Magda Malá a Michal David - Na křídlech vánočních

„Jak život šel, něco nám dal i zkoušel vzít, tóny Vánoc zní dál. Možná, žes chtěl i kdyby sám na chvíli být. Díky, že zůstals, vždyť já mám proč chtít žít,“ zpívají Michal David a Magda Malá ve videoklipu s textem Rudolfa Kubíka.

„S Karlem Gottem a Michalem Davidem jsme se všichni narodili ve stejný den. Michal je jako muzikant fantastický, je to absolutní hitmaker a profesionál. Vždycky jsme spolu vycházeli skvěle. Navíc ho mám moc ráda jako člověka. Je to nesmírně citlivý a empatický člověk. V životě mi mnohokrát pomohl, a to nejen po pracovní stránce. Třeba po smrti sestry mi byl hodně nablízku, pomáhal mi dostat se z mé bolesti,“ řekla Super.cz Magda Malá, pro kterou je písnička proto také silně emotivní.

Zpěvačka má s Michalem Davidem bohatou historii včetně několika duetů. První přišel v roce 1988, jmenoval se Když se loučíš. Následovaly písničky Tiché vyznání nebo Chcem žít bez obav.



„Míšovi vděčím za to, že mě přivedl na profesionální dráhu. Byla jsem u něj dva roky jako host. Moje úplně první písnička od Michala Davida byla Takovýho chci tě mít. Doteď ji zpívám na koncertech a má velký úspěch,“ vysvětluje.

Videoklip k songu Na křídlech vánočních musel vznikat netradičně. „Řekli jsme si, že takhle spolu všem popřejeme k Vánocům. Vzhledem k situaci jsem natáčela v Lysé nad Labem, kde jsem zahajovala advent, a Michal ve svém domě na Tenerife. Písnička je ale silná tak, že spojí lidi i na dálku,“ věří Malá, jejíž společný song s Davidem se objevuje na jejím stejnojmenném cédéčku i na novém Michalově s názvem Moje zapomenuté ploužáky. ■