Role syna Kidman a Granta mu vynesla pořádný balík: Mladý herec (15) si díky oblíbenému seriálu přišel na milióny

Noah Jupe Profimedia.cz

Herec Noah Jupe (15) si díky své poslední roli v minisérii Mělas to vědět přišel na pěkné peníze. Podle dokumentů, do nichž nahlédlo TMZ, si vydělal v přepočtu přes 13 miliónů korun.

K záviděníhodnému honoráři měl navíc k dispozici letenky první třídy pro sebe a své rodiče, placenou taxi službu a luxusní byt v New Yorku, kde se seriál natáčel.

Noah si zahrál postavu Henryho Frasera, syna Nicole Kidman (53) a Hugha Granta (60). Má za sebou ale i několik filmových rolí. Mohli jste ho vidět například v thrilleru Tiché místo nebo loňském dramatu Sladký chlapec.

Jupe pochází z Británie a jeho rodiče jsou rovněž herci. Ačkoliv mu loňské natáčení vyneslo pěknou sumu, Noah se nechal slyšet, že se nemohl dočkat, až bude po něm.

„Nemám žádné kamarády. Ne, dělám si srandu. Nevím, co bych dělal, kdybych se neměl k čemu vrátit. I když miluji hraní, je to náročné a potřebuji volno, abych mohl jet domů,“ uvedl pro Dazed po osmiměsíčním natáčení v New Yorku. ■