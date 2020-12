Jan Přeučil a Eva Hrušková mají koronavirus za sebou: Jak nemoc zvládali a čemu se v nouzovém stavu věnují?

Jan Přeučil a Eva Hrušková Super.cz

„Já to mám za sebou. Asi před třemi měsíci jsme to s Evinkou dostali. Byli jsme na akci, otvíralo se u Kolína nádraží a byla to velká záležitost. Spousta lidí se chtělo s námi vyfotit, povídat si a tam jsme to asi chytli,“ svěřil Super.cz Jan Přeučil, kterého jsme navštívili v jeho pražském bytě na Vinohradech.

„Nebylo to nic příjemného, celkem to prošlo docela v pořádku. Teď jsem musel jít na test, když jsem jel na Slovensko, a jsem negativní a je všechno v pořádku,“ prozradil herec, který jezdí vyučovat herectví na vysokou školu na Slovensko. Na jeviště s manželkou samozřejmě stále nemohou, dobrá nálada je ale v nouzovém stavu rozhodně neopouští.

„Já mám takový citát, je z knížky, kterou mi věnovala moje milovaná Evička. Ten citát bych doporučil všem lidem. Zní takhle: „Umění spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne“. A když se podle toho řídíte, tak ten život i se všemi problémy, které přináší, je příjemný, milý a sympatický. Prostě užívat si života,“ svěřil se herec, který se už samozřejmě těší na prkna a doufá, že se brzy objeví na jevišti Divadla Broadway nebo si zahraje některé z dětských představení, které se svou ženou Evou Hruškovou pořádají.

Vedle toho se během letních měsíců vrhnul do natáčení nové komedie. „Dokončil jsem v létě zajímavý film, jmenuje se Stáří není pro sraby. Velice se mi zalíbil scénář čtyř pánů, kteří jsou ve vrcholném věku. je to taková příjemná, milá komedie, a jak mi říkali kolegové, kteří na tom spolupracují, velice se bavili a myslím, že diváci se mají na co těšit,“ svěřil se Jan Přeučil. ■