Tady bydlí známý elegán: Jan Přeučil nás pozval do svého krásného bytu na pražských Vinohradech

Nás samozřejmě zajímalo, jak tráví poslední týdny, které společenským událostem nepřejí a herec se svou ženou musí být převážně doma. „Podzim využívám maximálně. Jednak pro fyzickou kondici, tady na Vinohradech je krásná Španělská ulice a táhne se až dolů k nádraží, tak jsem si dal takové předsevzetí, že chodím nordic walking, protože se nemůže chodit plavat,“ svěřil Super.cz herec, který je jinak velkým vyznavačem plavání.

„Ta trasa, kterou mi Evinka změřila, je kilometr a dvě stě metrů a já to jdu za den dvakrát až třikrát a připravuji se na tu sezónu, která jistě zanedlouho poběží a už se těším do divadla,“ prozradil Jan Přeučil, který vedle divadélka, které má se ženou Evou Hruškovou, také hraje například v Divadle Broadway nebo v Divadelní společnosti Háta.

V době, kdy nemůže hrát, se ale rozhodně nenudí a má mnoho dalších aktivit, kterým se věnuje. „Mimo jiné dělám i individuální semináře rétoriky a dělám i základy mluvních dovedností. A nakladatel Pavel Mesaroš mi řekl, že budu mít za pár měsíců výročí a že bychom udělali knížku, která by se jmenovala Klobouky Jana Přeučila. Tak jsem k tomu začal shromažďovat materiály a asi za rok by to mělo vyjít,“ prozradil herec, který ve velkém bytě na Vinohradech žije už řadu let.

V domově Jana Přeučila a Evy Hruškové byste jen těžko hledali moderní design. Manželé si potrpí na starožitnosti, kterých je několikapokojový byt plný. V pracovně Jana Přeučila nechybí množství knih, fotek z představení a uměleckých děl.

V obývacím pokoji už měli manželé také vánoční výzdobu. Na stole nechyběl adventní věnec a pokoj zdobil menší vánoční stromeček. „S Evinkou si děláme různé radosti, chodíme, čteme a nepropadáme žádnému stresu a naopak, já jsem odjakživa velký optimista a věřím, že to vždycky všechno dobře dopadne,“ doufá známý herec, který ani v těžké době neklesá na mysli.

„Ten koronavirus je veliký zdvižený prst nad lidmi, aby o životě uvažovali úplně jinak. Aby byli zdravě suverénní, zdravě pokorní, měli vztah k přírodě, ke všem výdobytkům, slušnost ke svým partnerům, aby se chovali elegantně a noblesně,“ dodal herec. ■