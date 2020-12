Konec po pěti letech vztahu. Inna Puhajková a fotbalista Petr Tlustý se rozešli

Inna Puhajková a Petr Tlustý už netvoří pár. Michaela Feuereislová

Ještě letos v únoru spolu pár zářil na plese v Rudolfinu. Na otázky ohledně svatby ale už tehdy odpovídala vyhýbavě. „My to nijak neřešíme. Necháváme to volně plynout. Už mám za sebou asi stavy, kdy jsem snila o svatbě. Teď už na tom ani nelpím,“ říkala tenkrát moderátorka, jejímuž partnerovi to na plese ve smokingu moc slušelo.

A Inna nijak nežárlila. „Moc to neprožívám. Je to lepší varianta než mít vedle sebe nějakého Quasimoda,“ usmívala se kráska, která dřív chodila také s Jaromírem Jágrem (48). Podle Expresu už by Puhajková měla mít za Petra Tlustého náhradu, a tak mají případní nápadníci smůlu. ■