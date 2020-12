Krása se u nich dědí: Heidi Klum ukázala maminku i dceru, která už kráčí v jejích stopách

Heidi Klum Profimedia.cz

Pro Vogue zapózovaly Heidi a Leni společně a Klum svou nejstarší dceru nemohla vynachválit.

„Jsem na tebe tak pyšná, a nejen proto, že sis zvolila tuhle cestu. Vím, že ať by sis vybrala jakoukoliv, udělala by sis to po svém. Vždycky víš, co chceš. Jsi mini verze mě. Jsem pyšná, že můžeš ukázat, kdo jsi,“ opěvovala dceru.

Biologickým otcem Leni je podnikatel Flavio Briatore, později si ji ovšem adoptoval modelčin bývalý manžel, zpěvák Seal, s nímž má Heidi další tři děti.

Klum se loni znovu vdala, a to za kytaristu skupiny Tokio Hotel, zpěváka Toma Kaulitze. ■