Sexy bývalka Vladimíra Polívky pózuje bez spodního prádla! Tahle kráska single dlouho nezůstane

Karolína Krézlová Foto: Archiv K. Krézlové

"Před začátkem nouzového stavu jsem studovala a pracovala, takže můj soukromý život byl nulový, a to trvá. Nikdo na obzoru není, ale doufám, že už se to brzo změní," řekla Super.cz Karolína Krézlová.

Půvabná herečka na snímku pózuje bez podprsenky i kalhotek, a to v šatech, jejichž průramky jsou tak hluboké, že sahají od ramen až do poloviny hýždí. Krézlová by se se svojí štíhlou postavou mohla v klidu opět vrátit na přehlídková mola. Ona však dává přednost produkci a zpěvu a také herectví. ■