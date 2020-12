Zajímavosti ze Stoličky a Polepšovny: Dramatický pád ze skály, brepty Tomáše Holého i Viktor Preiss jako chůva

Tomáš Holý Foto: archiv České televize

„Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani psa!“; „Na mě se můžeš spolehnout!“; „Dělá si ten kluk ze mě blázny? Samozřejmě, že si dělá blázny! On je totiž celej po tobě!“; „Netlumoč, já si poslechnu originál…“ Kdo by neznal Vaška, Annu a Luboše z oblíbených rodinných komedií Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977) a Jak dostat tatínka do polepšovny (1978)?

Filmy, které o Vánocích reprízuje Česká televize, o nadmíru čilém a podnikavém školákovi Vaškovi, kterého jedinečným způsobem ztvárnil předčasně zesnulý Tomáš Holý (✝21), natočila režisérka Marie Poledňáková (79). Mimořádně talentovaný kluk přitom svou životní roli vůbec nemusel dostat. Na konkurz přišlo tehdy 140 dětí a režisérka si prý Tomáše málem ani nevšimla – byl malý, nevýrazný a málo mluvil, spíš jen pozoroval větší kluky. Ale později, na odchodu, udělal zvláštní gesto na pozdrav a v tu chvíli byl nepřekonatelný.

Tomáše schválili i filmoví rodiče

Tomáš Holý padl do oka i svým filmovým rodičům Františku Němcovi (77) a Janě Preissové (72). Když ho zhlédli na zkušebních záběrech, okamžitě je zaujal: „Já jsem jí (režisérce) říkal, že když to mám tomu klukovi všechno věřit, tak to musí být jedině Tomáš,“ prozradil Němec.

Také Jana Preissová si svého filmového syna oblíbila: „Většinu záběrů zahrál na první dobrou klapku. Hrálo se mi s ním lépe než s většinou mých dospělých kolegů z divadla,“ vzpomínala později herečka, která Tomášovy předčasné smrti velmi litovala.

Všichni milovali Tomášovy brepty

Marie Poledňáková měla při výběru hlavního dětského herce opravdu šťastnou ruku. „Kouzelné bylo, že se neustále pletl. Na jeho brepty jsme přímo čekali. Měl třeba říct, že je někdo ženatý, místo toho řekl vdaný a opravil to na ženatá,“ zavzpomínala.

Těžko říct, zda by komedie byly tak úspěšné, kdyby hrál Vaška někdo jiný. Tomáš Holý byl roztomilý a hodně spontánní – stačí připomenout scénu, ve které obaluje řízky pro školníka. Ta se vůbec nemusela zkoušet. Malý Tomáš se zaposlouchal do rádia a začal automaticky obalovat. Poledňákové se to líbilo a všechno ve filmu použila. Mimochodem, rozhlasová hra o horolezcích Mallorym a Irvinovi, kterou malý kuchtík poslouchal, byla fiktivní a pro film ji namluvil Petr Haničinec (✝77).

Preissovou musel pošťouchnout manžel

Vašek v prvním díle hledal mamince ženicha a sobě otce. Našel si ho v Krkonoších a ve druhém díle se s oběma rodiči vydal na letní prázdniny k novému dědovi (Josef Karlík, ✝81), který byl založením velký šprýmař. A jak se dalo čekat, vnuk z něj byl doslova u vytržení.

Jana Preissová ale zvažovala, zda roli v pokračování vůbec přijme. Tehdy byla totiž na mateřské dovolené, starala se o dva malé syny a mladšího ještě kojila. Nakonec ji přesvědčil manžel Viktor Preiss (73). Na Hrubou skálu, kde se mělo v létě točit, vyrazil s ní, a během natáčení si bral oba prcky na starost.

Drama ve skalách

Scény, ve kterých Vašek s tátou Lubošem lezou po skalách, se točily na různých místech. Dračí zub sice na Hruboskalsku opravdu je, ale ve filmu ho zastoupila Skautská věž. Záběry, kdy oba hrdinové vylezli na vrchol a dělili se o jablko, vznikly na vyhlídce U Lvíčka.

Došlo i na dramatické scény – například Lubošův pád ze skály nebyl hraný. Naštěstí ho ale jistil horolezec, který duchapřítomně chytil lano. Herec tak mohl mluvit o velkém štěstí, že vyvázl jen s odřeninami. Asi si také vybavíte slůvko „zašprclo“, které Vašek použil při jednom výstupu. Vymyslel ho sám a použil ho při rozhovoru s režisérkou mimo záběr. Té se zalíbilo, a tak se rozhodla, že ho použije i ve filmu. ■