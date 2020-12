Hvězda Slunečné je ráda, že sekla s divadlem: Blondýnka z Boty jménem Melichar se teď vyžívá v drbání

Regina Řandová Super.cz

V seriálu Slunečná se herečka Regina Řandová zařadila do party největších vesnických drben. A z role je nadšená nejen kvůli tomu, že má vzhledem k natáčení pravidelný příjem. "My si to s holkama fakt užíváme a drbeme i mimo natáčení, dokonce se i scházíme," řekla Super.cz.

"Zjistily jsme, že jsme na sebe hodně dobře naladěné, máme spoustu společných témat, a když jsme se teď nemohly scházet, založily jsme si aspoň skupinový chat. Probíráme spolu i osobní rodinné věci a baví nás to. Někdy si říkáme, že jsme furt jako v roli," svěřila herečka, která patří do party, v níž jsou také Eva Decastelo (42), Dana Batulková (62), Martina Preissová nebo Tereza Brodská (52). V našem videu nám o natáčení prozradila i pár podrobností.

Kromě seriálu se Regina věnuje také dabingu, známe ji jako hlas Demi Moore nebo Angeliny Jolie.

"Ale i dabingu je teď méně. Za to, že jsem v seriálu, jsem vděčná, protože je to jedna z mála věcí, která se sice na chviličku zastavila, ale za určitých podmínek pokračuje dál. V téhle šílené době nezávidím kolegům, kteří jsou v divadlech. Já divadlo delší čas nedělala, občas mě to zamrzelo, ale teď je to výhoda," míní herečka, kterou proslavila už role blondýnky se "zlatými Hromnicemi" v nezapomenutelném filmu Bota jménem Melichar. ■