Na prince na bílém koni stále čeká: Kateřina Brožová stráví Vánoce po smrti maminky s dcerou

Na to, aby ve velkém připravovala oslavu vánočních svátků, neměla letos herečka Kateřina Brožová (52) tu pravou náladu. Stále se ještě vzpamatovává ze smrti své milované maminky , která odešla čtyři roky po tatínkovi. "Máme adventní věnec, nějakou výzdobu, i když to s ní nepřeháním, musím ještě pořídit dárky a tak nějak se pomalu proberu k životu," řekla Super.cz.

Svátky stráví sama s devatenáctiletou dcerou Kačenkou, princ na bílém koni k ní zatím nepřijel. "Nepřišel ani nepřijel. Ale mohl by. Uvidíme. Já na to nespěchám. Klidně by to mohl být až jarní kůň ozdobený třeba kytičkami," míní.

"A pokud jde o další přání, tak si je s dcerou plníme v průběhu roku. Určitě vymyslím něco, co ji překvapí, a kdyby si něco přála, tak si řekne. Ale ona si spíš neřekne, tak to bude spíš na mně. Ale myslím, že to vytuším. Ženy o sobě vědí, co by nás mohlo navzájem potěšit. A když se trefím, je z toho radost oboustranná," míní.

"Nikdy nedávám dárek jenom pro dárek, vždycky jsem se snažila darovat něco, co toho druhého opravdu potěší. I v mém případě se většinou všichni trefili. Já nejsem úplně náročná. Potěší mě šperk, něco na sebe, knížka. Vzpomínám si, že kdysi jsem si od rodičů vydyndala bílou myšku, kterou jsem pak opravdu dostala," zavzpomínala nostalgicky. ■