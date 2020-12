Herečka z Ocelových magnólií a královna neworleanských divadel podlehla covidu

Carol Sutton Profimedia.cz

Herečka Carol Sutton ve čtvrtek zemřela na komplikace spojené s koronavirem. Bylo jí 76 let. Zprávu potvrdila starostka jejího rodného města New Orleans LaToya Cantrell.

„Carol Sutton byla prakticky královnou neworleanských divadel, jeviště ctila svou přítomností po celé dekády,“ uvedla Cantrell k víc jak padesátileté kariéře zesnulé hvězdy. „Ať odpočívá v pokoji,“ dodala.

Sutton se narodila v roce 1933, divadelní kariéru zahájila v 60. letech. Jejím filmovým debutem byl v roce 1974 snímek The Autobiography of Miss Jane Pittman.

K filmografii slavné herečky patří také snímky Ocelové magnólie, Případ Pelikán, Píseň lásky samotářky, Kdo se směje naposled či seriálové drama Queen Sugar.

V rozhovoru z roku 2019 Sutton uvedla, že nikdy nepřemýšlela, že by své rodné město opustila. „I když všichni odcházeli, já jsem tu touhu nikdy neměla. Nikdy jsem nechtěla do Los Angeles nebo New Yorku,“ uvedla s tím, že New Orleans jí nabídlo všechno, co pro svou práci potřebovala. ■