Podprsenku i přelepky přes bradavky odmítla: Ivana Jirešová chtěla, aby její model vyzněl v celé kráse

Ivana Jirešová Super.cz

Oblečená neoblečená ve stylu chytré horákyně zvolila herečka Ivana Jirešová (43) svůj model na natáčení slavnostního večera v náchodském divadle. "Podprsenka by se pod šaty vzít nedala, a i když mi vizážista říkal, že bych si měla vzít aspoň přelepky přes bradavky, podle mě by to kazilo dojem," řekla Super.cz, proč je pod šaty naostro.

"Ale možná si toho ani nikdo nevšimne, když jsem v zákulisí viděla spoře oděné tanečnice," podotkla herečka, která zvolila rudý model od své oblíbené návrhářky Leedy. Nového přítele ovšem sexy modelem mezi finalisty Muže roku, kteří se v Náchodě sešli, lovit nechtěla.

"Muže roku sleduji už asi sedm let, ale jen je okukuju. Jsem taková plachá," smála se herečka, i když se šuškalo o tom, že ji více než zaujal předloňský vítěz soutěže Jiří Kmoníček. Ani jeden se ale ke vztahu nikdy oficiálně nevyjádřil. Svoje soukromí si Ivana střeží, tak ani nechce mediálně řešit žádné lásky.

Kromě dotáčení posledních dílů Ordinace Ivana jinou práci zatím nemá. "Pracuji sama na sobě. Teprve teď to na mě všechno dopadne. Takže si budu přát, aby nebyly žádné další vlny a otevřela se divadla a mohli jsme normálně žít," svěřila. To opravdu potřebuje, protože jí ještě zbývá doplatit velkou část hypotéky na dům.

Probrali jsme i její dceru Sofii, která studuje konzervatoř a distančně je to prý dost náročné. "Když se ozývají rány dveřmi a nějaké pokřiky, je mi jasné, že má hodinu herectví. Hraje na klavír, to taky slyším. Už občas chodí i do školy, tam nevím, jak to probíhá, ale asi jako za nás," smála se. ■