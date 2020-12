František Nedvěd má rakovinu a podstupuje chemoterapii

František Nedvěd Profimedia.cz

Diagnózu zpěvák oznámil v neděli ráno na Rádiu Impuls.

„Mám rakovinu. Já to pustím do světa, ať to všichni vědí. Jsem v léčení na chemoterapii, takže čekám, jestli se to spraví, anebo ne. Náladu mám ale dobrou. Ničemu nepodléhám, jenom se léčím. Věřím, že příští rok bude lepší než ten letošní,“ uvedl.

Na nemoc lékaři přišli před šesti týdny. „Úplně náhodou, při jiném vyšetření,“ řekl Nedvěd Super.cz. Za sebou má dvě chemoterapie, další ho čeká koncem prosince, pak v lednu.

Letos na jaře Nedvěd podstoupil zákrok na srdci. ■