Už půl roku je zamilovaná: Se svojí láskou Natálka Grossová i vystupuje. A prozradila, čím si ji hýčká

Natálie Grossová si v nouzovém stavu užívá novou lásku. Super.cz

Už přes půl roku je zpěvačka Natálie Grossová (18) zamilovaná do operního zpěváka Daniela Matouška. "Pořád nám to klape a vzhledem k pandemii, kdy máme oba méně práce, na sebe máme i víc času," svěřila Super.cz Natálka, která s Danielem nacvičila i duet.

"Přemýšleli jsme, co bychom si spolu zazpívali, když on je operní pěvec a já jsem spíš na ten pop, a podařilo se nám najít duet, kde je obojí smíchané dohromady, tak se nám to zalíbilo a řekli jsme si, že bychom si to mohli někdy zazpívat spolu," vysvětlila zpěvačka, když si píseň společně vyzkoušeli při natáčení slavnostního večera Anděl mezi zdravotníky v náchodském divadle.

Natálka se momentálně věnuje hlavně studiu na konzervatoři. "Protože jsem v maturitním ročníku, tak už i chodíme do školy. Uvidíme, jak to bude dál, jestli nám to znovu nezavřou. Ta distanční forma není před maturitou ideální, tak to snad nějak zvládnu," doufá.

Zpěvačka, kterou proslavily muzikálové role v divadle GoJa Music Hall, stále působí jako děvčátko, ale už oslavila osmnácté narozeniny. A od svého přítele dostala dárek, po kterém dlouho toužila. "Dal mi kytici sto růží, to jsem vždycky chtěla. A pak mě vzal a romantickou večeři," vyprávěla nám.

A jak vnímá svoji plnoletost? "Zase tolik věcí se nezměnilo. Myslela jsem si, že v osmnácti bude všechno jinak, ale vlastně je všechno stejné," smála se. ■