Na trend otužování kašle, užívá si v horké vířivce. Po reoperaci prsou mohla úspěšná Češka konečně předvést nové křivky

Karolína Kokešová Foto: Archiv K. Kokešové

Desítky českých hvězd propadly nové módě otužování a ukazují se v plavkách nejen u Vltavy. Nejkrásnější žena světa, úřadující Miss Global Karolína Kokešová (24), své tělíčko také ponořila do vody, jen o pěkných skoro čtyřicet stupňů teplejší.

Karolína si s partnerem domů na terasu pořídili luxusní vířivku. "Já jsem trendu otužování nepropadla. Já se radši v pohodě držím v teple," řekla Super.cz s úsměvem.

"Upřímně bych to asi nedala. Nezkoušela jsem to, a ani to v plánu nemám. Jak říkám, já si budu radši užívat ve vířivce. Ta je také velmi zdravá," dodala s úsměvem.

Karolína si v červnu nechala zvětšit poprsí, v říjnu ale musela podstoupit reoperaci. "Udělala se mi po první operaci kapsule, prso neměklo, byla potřeba druhá operace," vysvětlila Kokešová. ■