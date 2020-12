Vycházející hvězda českého filmu si střihla první velkou roli rovnou s Rodenem: Něžná blondýnka ukáže i tetování

Barbora Bočková je novou hvězdou českého filmu

Má velké pronikavé oči, široký úsměv, milou tvář lemovanou blond vlasy a štíhlou postavu. Za sebou má mnoho divadelních rolí, ale první velkou filmovou herečce Barboře Bočkové svěřil až režisér Robert Sedláček ve filmu Promlčeno, který by se měl objevit v kinech v první půlce příštího roku, kde si zahraje po boku hvězd jako je Karel Roden (58), Vilma Cibulková (57) nebo Igor Bareš (54).

„Tak samozřejmě pro mě to byla první zkušenost s velkým filmem a hlavní rolí, protože do té doby jsem měla vždycky jen malé roličky a většinu času trávím v divadle, takže jsem zvyklá na divadelní prostor a na to, že se zkouší dva měsíce a pak teprve se jde před lidi. Ale s Robertem se mi pracovalo hrozně dobře, protože pracuje dost podobně jako já,“ řekla pro Super.cz Bočková.

Barbora se narodila v den sametové revoluce v Třebíči a k divadlu ji přivedla náhoda. Dnes působí v Činoherním klubu nebo Divadle Na zábradlí a kvůli roli v Promlčeno prošla totální proměnou vzhledu, i když tetování na pravém rameni, které můžete vidět v našem videu, jí mohlo naštěstí zůstat.

Jak se jí natáčelo v době covidové a jak sama zvládá celou situaci? „Myslím, že si člověk v této době víc váží té práce. Základem je udržet se v dobré duševní kondici. Já se tím občas nechám taky trochu strhnout, právě tím že s něčím počítám a z minuty na minutu se to zruší a párkrát už jsem sklouzla do toho, že jsem se strašně naštvala. Já jsem to trošku přirovnávala k tomu, že se dozvíte, že jste těhotná a pak vám někdo řekne, že ne,“ svěřila. ■