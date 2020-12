Moderátor dal přítelkyni podmínku: Nejdřív mu musí porodit dítě, teprve pak bude svatba

Petr Vojnar Super.cz

Se současnou přítelkyní se rozhodl Petr zapracovat na miminku. Pod stromeček ale Sebík ještě sourozence nedostane. "Makáme na tom, tak to snad vyjde pod ten příští. Zatím se bohužel nezadařilo," věří moderátor.

Protože sledujeme Petra na sociálních sítích, trochu jsme zapochybovali, že by se do jeho malého bytečku vešla čtyřčlenná rodina. "Tím, že mám Sebíka ve střídavé péči, tak to zase nebude do určitého věku taková tragédie. Tam, kde jsme, se máme dobře, máme to tam zabydlené. Na sílu se stěhovat někam za daleko víc peněz, když to zatím není úplně nutné, nebudeme a počkáme," vysvětlil.

Ani na svatbu Vojnar nespěchá. "Asi někdy bude, ale fakt si přeju, aby bylo nejdřív to miminko. A pak si paní vezmu. Až si to zaslouží," zřejmě přítelkyni touto odpovědí nepotěší Petr. ■