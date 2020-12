Daniela Písařovicová o konci v ČT: Udělala jsem jeden z největších kroků svého života, pandemie moje rozhodnutí uspíšila

Daniela Písařovicová Michaela Feuereislová

Jak dlouho jste zvažovala odchod z České televize a kdy jste se definitivně rozhodla?

O odchodu jsem přemýšlela zhruba rok, definitivně jsem se rozhodla v říjnu. Bylo to opravdu těžké rozhodování, neumím za sebou pálit mosty, 16 let je dlouhá doba, navíc ČT mi dala důvěru jako mladé holce, která neuměla vůbec nic a jen se drze přišla zeptat, jestli by tady třeba nemohla pracovat.

Naučila jsem se spoustu věcí, měla důvěru vedení, za což jsem velmi vděčná, a taky jsem tu potkala spoustu skvělých lidí a věřím, že ti nejdůležitější zůstanou i dál v mém životě.

Máte v plánu si teď dát pauzu, nebo jste připravena se rovnou pustit do nové práce?

Budu mít teď 4 měsíce volno, potřebuju si odpočinout a nabrat novu sílu. Jen mě trochu mrzí, že se nedá moc cestovat, představovala jsem si volno malinko jinak (usmívá se).

A pak? Pak se uvidí, co bude dál.

U moderování a novinařiny plánujete zůstat, nebo se chcete vydat úplně jiným směrem?

Chtěla bych zůstat v oboru, jiný směr mě zatím neláká.

Myslíte si, že na vaše rozhodnutí měla vliv i pandemie? Lidé teď možná přemýšlejí o věcech jinak, mění se hodnoty...

Myslím, že současná situace moje rozhodnutí uspíšila. Měla jsem víc času přemýšlet sama o sobě i o tom, jak dál se životem naložit.

Pro spoustu lidí byl rok 2020 obrovskou výzvou. Jak jste ho prožila a vnímala vy?

Rok 2020 byl i pro mě plný výzev. Jednak po pracovní stránce, bylo to opravdu náročné období, nejen kvůli koronavirové epidemii, ale i kvůli krajským volbám. Ale na definitivní zhodnocení a bilanci jsem se ještě nedostala. Už teď ale vím, že jsem udělala jeden z největších kroků svého života. ■