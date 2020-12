Ženská nahota jako dokonalé dílo: Gabriela Koukalová slaví úspěch s fotkami pro Playboy

Gabriela Koukalová se fotila pro Playboy a charitativní kalendář. Foto: Super.cz/Lenka Hatašová

Gabriela pózovala pro Playboy a charitativní kalendář, jehož cílem bylo vybrat alespoň 250 tisíc Kč. Fanoušky zaujal tak, že už po pár dnech je tato částka překročená.

Před pár dny byly zveřejněné vaše fotky pro Playboy a dobročinný kalendář. Jaké na ně zatím máte ohlasy?

Zatím se ke mně dostalo poměrně překvapivé množství pozitivních reakcí z okruhu mých známých, přátel a rodiny. Na sítích je většina reakcí pozitivních, ale samozřejmě také nějaké negativní, stejně jako skoro u všeho, co dělám, to je dnes už asi normálka. Z těch si ale nic nedělám a soustředím se na sebe, abych byla spokojená hlavně já. To je pro mě důležité.

Některé z fotek jsou odvážnější. Svléknout před objektivem jste se nestyděla?

Vůbec ne, a dokonce jsem si říkala, že je většina těch fotek zbytečné moc zahalená (smích). Beru ženskou nahotu jako dokonalé Boží dílo, i když si zároveň uvědomuji, že opravdová krása není očima viditelná.

Stala jsem se moderátorkou pořadu Showtime. Už jste si v nové roli zvykla?

Zvykám si postupně přenos od přenosu. Seznamuji se s mnoha novými věcmi, situacemi a prostředím. Vyžaduje to trpělivost, disciplínu a trénink. Moc mě tento směr baví a raduji se z každého, i nepatrného zlepšení.

Nedávno jste se rozvedla s manželem. Už v prohlášení o rozchodu jste uvedla, že vaše představy o partnerském životě jsou odlišné. V čem se lišily?

Stále víc se utvrzuji v tom, že vracet se k věcem, které už jsou pryč je zbytečné a v ničem to člověku nepomůže. Soustředím se na to, co je teď.

Ve chvíli, kdy známá žena ohlásí, že je single, se jí obvykle direct na sociální síti naplní vzkazy od nápadníků. Dostáváte také nabídky k seznámení?

Občas je to zajímavé a někdo mě překvapí třeba nějakým dárkem nebo květinami. Nedávno mi jeden muž dokonce poslal nádherný kožich, další zase pozvánku na dovolenou snů. Nejsem ale ten typ ženy, která touží po zahrnování dary. Mám ráda odvážné muže, kteří vědí, co chtějí, mají smysl pro humor a nenudíte se s nimi.. ■