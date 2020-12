Hvězda filmu Deadpool: Po „docela úspěšném“ rande oznámila těhotenství

Morena Baccarin oznámila, že s manželem Benem McKenziem čekají druhé společné dítě. Profimedia.cz

V rozhovoru pro pořad The Talk herečka žertovala, že otěhotněla na vydařeném rande. „Čemu říkáme rande, je teď spíš společná procházka. Ale v dětech to vzbuzuje úzkost, protože většinu času jsme s nimi, a když chceme chvilku pro sebe, hned se ptají, kam jdeme,“ uvedla. Když tak někam vyrážejí, děti zapojí do příprav, aby neměly pocit, že jsou přehlížené. Dcerka rodičům třeba vybírá náramky.

Když se poté jedna z moderátorek zeptala, jak jejich rande dopadlo, Baccarin na kameru (rozhovor byl veden na dálku) ukázala těhotenské břicho a se smíchem řekla, že bylo „docela úspěšné“.

Baccarin a McKenzie, jenž si zahrál v populárním seriálu OC, se potkali při natáčení seriálu Gotham v roce 2014. O dva roky později se jim narodila dcera, v roce 2017 se v newyorské botanické zahradě vzali. ■