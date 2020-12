Cvakání fotoaparátů nebralo konce: Královské děti George, Charlotte a Louis poprvé na červeném koberci

William a Kate s dětmi. Zleva Louis, Charlotte a George Profimedia.cz

Děti vévody (38) a vévodkyně (38) z Cambridge za sebou mají oficiální debut na červeného koberci. Celá rodina dorazila na pantomimu do londýnského divadla Palladium. Představení bylo poděkováním lidem z první linie bojujícím proti covidu a jejich rodinám.

„To nejmenší, co můžeme udělat, je poděkovat vám za všechno, co děláte pro udržení země v bezpečí a péči o ty, kteří to potřebují nejvíc,“ řekl princ William před představením. Toho se zúčastnila celá rodina včetně všech dětí, prince George (7), princezny Charlotte (5) a prince Louise (2).

„Letos jste ze sebe vydali vše a přinesli pozoruhodné oběti. Stejně tak vaše rodiny, o nichž jsem si jistý, že vás viděly mnohem méně, než by si přály,“ dodal princ.

Závěrem uctil památku britské herečky Barbary Windsor, která 10. prosince ve věku 83 let zemřela. ■