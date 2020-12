Mrkněte, jak to Miss z roku 2010 sluší: Předvedla postavičku v plavkách u Vltavy

Jitka Boho Foto: archiv J. Boho

Řady otužilců se stále rozšiřují. Další po Agátě Hanychové (35), Evě Decastelo (42), Báře Mottlové nebo Lucii Křížkové (36) je bývalá královna krásy a zpěvačka Jitka Boho (29). "Je to mazec, ale potom ten pocit je skvělý," řekla Super.cz Jitka.

"Nejsem teda tak daleko jako Eva Decastelo, která vydrží i patnáct minut, to fakt ještě nedávám," usmívala se Boho. "Nejlepší je na tom pak ta dobrá nálada. Dnes jsem se rychleji zahřála, bylo to super. Ani to nebolelo," svěřila modelka a zpěvačka

Zmíněná Eva Decastelo pozoruje kromě dobré nálady i další benefity jako lepší imunitu. „Vzhledem k tomu, že jsem stále negativní, tak by to mělo fungovat,“ řekla na konto testů na covid, které podstupuje v rámci natáčení. S otužováním Eva začala s příchodem podzimu a zatím ji to drží. ■