Nejen Decastelo nebo Mottlová! Pavel Vítek s otužováním začal už v létě, takhle postupuje

Pavel Vítek Super.cz

"Začal jsem první fází, každý den ráno si dávám ledovou sprchu a postupně to ochlazuju. Pod ledovou vodou stojím dvě minuty. Od té doby, co jsem začal, jsem neměl rýmu a je mi fajn. Když to vydržím, tak jsem si řekl, že příští rok bych se odhodlal jít do Berounky," řekl Super.cz Pavel Vítek.

"Nemám rád podzimní a zimní období, kdy všichni začnou kašlat, mají záněty průdušek, rýmy. Mě to vždycky na dva týdny připraví o hlas. Proto jsem si řekl, že s tím zatočím a zatím to asi funguje," míní.

Pavel Vítek je jako většina umělců bez práce. Sám říká, že nejhorší na tom je, že neví, kdy to skončí.

"Od válu jsme šli první a jako poslední budeme vráceni. Něco jsme nahrávali a s uskupením 4 Tenoři jsme vydali album. Ale vyloženě se mi stýská po publiku, po kontaktu. Najednou má člověk tendenci připadat si zbytečný. Nejhorší je, že nevíme, do kdy to bude. Pořád se to posouvá. Samozřejmě chci, aby byli všichni zdraví, ale už bych si moc přál, abychom mohli odjet všechny přeložené koncerty," dodal. ■