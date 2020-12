Manželka Zdeňka Pohlreicha v Prostřenu: Bylo mi 19, jemu 34 a byl ženatej, popsala seznámení s šéfkuchařem

Zdeňka Pohlreichová vyzradila, že během jejich seznámení nebyl její manžel bez závazků. Super.cz

Nedávno do pořadu Prostřeno zavítal Zdeněk Pohlreich (63), který si to rozdal v kuchařském souboji s dalšími kolegy šéfkuchaři . Nyní si účast v pořadu vyzkoušela i jeho manželka Zdeňka a další partneři slavných, i těch méně známých, kuchařů. Mezi nimi i přítel oblíbené kuchařky a blogerky Kamily Rundusové alias Kamu.

Právě Robi, přítel Kamu, se Zdeňky u večeře zeptá, na co ji její manžel a známý šéfkuchař sbalil. Překvapivě to nebylo na jídlo.

„Hrál na kytaru. Když byl mladej, tak měl kapelu. Seznámili jsme se v Austrálii. Já jsem tam jela na mistrovství světa, hrála jsem softball, byla jsem v národním týmu, a on tam byl jako čerstvej emigrant,“ řekla Pohlreichová.

„Bylo mi 19 a jemu 34 let a byl ženatej. Tím letadlem, kterým jsem za dva měsíce odlétala, přiletěla jeho manželka. Rozloučili jsme se den předem a najednou jsem ho uviděla na letišti. Ptala jsem se ho, co tady dělá a on, že jde pro manželku,“ překvapila milovnice koní, která v minulosti úspěšně porazila rakovinu.

A jak se Zdeňka dozvěděla, že je její budoucí manžel slavným šéfkuchařem, se můžete podívat ve videoukázce. ■