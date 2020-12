Dcera Beyoncé může v 9 letech získat první Grammy. Nejmladší držitelkou gramofonu by ale nebyla

Beyoncé s dcerou Blue Ivy. Obě jsou nominované na Grammy. Profimedia.cz

Dcera Beyoncé (39) a Jaye-Z Blue Ivy je mezi nominovanými na Grammy (v kategorii nejlepší hudební video). Pokud by cenu získala, převzala by si ji ve svých devíti letech, narozeniny oslaví začátkem ledna. Nejmladší držitelkou by přesto nebyla, toto prvenství náleží zpěvačce Leah Peasall, která gramofon v roce 2000 vyhrála jako osmiletá.