Hospodyně Blaženka z Četnických humoresek bude Vánoce trávit s rodinou a malým vnoučkem: Jak se na letošní svátky připravuje?

Období Vánoc patří mezi její oblíbené. Herečka Vlasta Peterková si tak rozhodně ani letošní svátky nenechá ničím pokazit. Už se pustila do pořizování dárečků a vánoční atmosféru si užívala i během naší procházky v srdci Prahy.

„Já už mám nakoupeno. Ze strachu, že zase obchody zavřou, hned když se začaly otevírat, jsem začala nakupovat. Kupodivu nebylo příliš mnoho lidí v obchodech, lidi byli velmi ukáznění,“ svěřila Super.cz herečka, která bude trávit Vánoce se svou rodinou a milovaným vnoučkem Vincentem, kterému bude příští rok pět let.

„Doufám, že mi neodjedou někam k moři, to bych byla nešťastná. Vánoce trávím se synem, se snachou, s jejími rodiči, a hlavně s malým vnoučkem. Jsem šťastná, že si ho pořídili, konečně v mém věku. A já se snažím dodržovat životosprávu hlavně kvůli němu, abych byla čupr babička, aby mi to myslelo, abych měla fantazii a aby se se mnou vnouček nenudil,“ svěřila nám herečka, která se pravidelně objevuje na prknech Divadla Broadway nebo hraje v Divadelním spolku Háta.

Herečka nám také prozradila, jak vypadá jejich tradiční štědrovečerní stůl. „Máme na Štědrý den klasiku. Od té doby, co je syn ženatý a máme vnoučka, je rodina zvyklá na smaženého kapra a bramborový salát, ale můj syn to nikdy neměl nikdy moc rád, takže já jsem dělala řízky, my jsme řízkoví,“ řekla Vlasta Peterková s tím, že od velkého pečení cukroví už upustila.

„Kdysi jsem pekla, ale synáček sladké nejí a pak to zůstalo všechno na mně. Takže po těch Vánocích jsem strašně přibrala, protože vše, co jsem si napekla a udělala, jsem si taky snědla. Pekla jsem taky kvůli té vůni, která vytvoří vánoční atmosféru,“ prozradila herečka, která všem k letošním Vánocům přeje hlavně zdraví.

„Samozřejmě si přeji zdraví, to se říká vždy, když má někdo narozeniny, nebo když mu k něčemu přejete, myslím si, že obzvlášť v této době, to je to nejdůležitější. Přeji ho nejen sobě a své rodině, ale všem lidem dobré vůle,“ svěřila se nám herečka, kterou si diváci pamatují také z oblíbeného seriálu Četnické humoresky, kde hraje hospodyni Blaženku. ■