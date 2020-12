Pikantní tajemství z dob Rodinných pout: Danu Morávkovou chtěli muži zkrotit, jejího manžela litovali!

Dana Morávková Super.cz

To, že končí seriál Ordinace v růžové zahradě, kde hrála 11 let doktorku Zdenu Suchou, se Dana Morávková (49) dozvěděla na sociálních sítích . "Začali mi psát diváci na můj Instagram a pak jsem si to teprve přečetla na stránkách Ordinace. Až pak jsem našla mail, ve kterém nám to z televize oznámila. Ale ztrápená z toho nejsem," řekla Super.cz.

"Já sama v Ordinaci odehrála přes jedenáct let, ale aby se seriál udržel na obrazovkách dlouhých patnáct let, tak to musel být opravdu fenomén. Něco krásné končí možná právě proto, aby něco jiného krásného začalo," myslí si herečka, pro niž byla Ordinace druhým "nekonečným" seriálem po Rodinných poutech, posléze přejmenovaných na Velmi křehké vztahy, kde ztvárňovala postavu Andrey Rubešové, pořádné potvory.

I k této její dávné postavě, která oslovovala fantazii mnoha mužů, jsme se při našem povídání dostali. "Potvoru Andreu jsem hrála šest let a byla jsem za tuhle příležitost moc ráda. Je fakt, že mi psali maily a dopisy hodně muži, kteří mě chtěli zkrotit. Zajímavé je, že to byli hlavně Slováci, ti si asi troufnou víc na všechno. Dokonce tehdy hodně lidí litovalo mého manžela, že má doma takovou potvoru," smála se herečka.

A která z jejích životních seriálových postav by byla Daně blíž? "Myslím si, že od každé mám něco, stejně jako každá žena. A nemůžu to porovnávat, protože vždycky hraju na sto procent to, jaký mám úkol. Ať je to natáčení, dabing nebo divadlo," vysvětlila, když jsme ji zastihli na focení obrouček.

Poslední dobou se Morávková více věnuje i sociálním sítím. "Mám na to víc času, protože nemůžeme hrát divadlo. Mám i strašně hodné sledovatele," pochvaluje si. Pokud jde o spolupráce, vyhledává ty dlouhodobě, část z nich dokonce vznikla ještě v době, než se Facebook nebo Instagram začal masově používat. "Třeba s módní značkou, která mě obléká, spolupracuji už patnáct let. Dlouho to mám i s kabelkami anebo brýlemi, které jsem dokonce nosila i jako Andrea v Rodinných poutech," upřesnila. ■