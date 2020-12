Proč zůstal Kevin sám doma? Největší hádanku slavného filmu rozlousknou jen nejpozornější diváci

Že se stala chyba v počtu dětí při hektickém nástupu do dodávek, diváci vědí. Ale cestovalo se letecky, Kevin tak musel mít vlastní letenku. I ta ale zůstala doma, skončila v koši!

Bedliví pozorovatelé si toho mohou všimnout ve scéně, kdy rodina večer před plánovaným odletem sedí v kuchyni, Kevin se dostane do potyčky se starším bráchou Buzzem a vylije limonádu.

Spolu s ubrousky, jimiž Kevinův táta nepořádek utře, ale do koše vyhodí i synovu letenku. A druhý den tak na letišti žádná nepřebývá...

I have seen Home Alone probably 1 billion times, but was today years old when I realized they threw out Kevin’s plane ticket during the pizza debacle and that’s why no one figured out he was gone earlier at, like, the airport pic.twitter.com/ONVKPzMtxJ