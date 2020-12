Linda Vojtová je těhotná: Zesnulému dědečkovi poslala vzkaz i za očekávané dítě

Linda Vojtová Michaela Feuereislová

Topmodelka Linda Vojtová (35) se nemohla zúčastnit pátečního rozloučení s dědečkem, slavným skladatelem Vadimem Petrovem. Linda žije v New Yorku, odkud jsou teď cesty velmi komplikované. To ale nebyl hlavní důvod. Linda je těhotná, čeká první dítě.

Modelka je ve čtvrtém měsíci těhotenství a rodina jí proto v podstatě zakázala přiletět a podstupovat dlouhou a náročnou cestu.

Že je Vojtová těhotná, lze vyčíst také na věnci, který poslala a podepsala i za očekávané miminko - chlapečka. „Nikdy nezapomeneme. Linda, Josh a nenarozený pravnouček,“ stojí na stuze.

S dědečkem měla Linda krásný vztah a velmi ho podporovala a zapojovala se do šíření jeho tvorby. Toho si Petrov velice cenil. „Nejvíc mě těší, že moje děti a moje vnučka mají obrovský morální kredit. Že umějí svým předkům vrátit to, co dostali. To je ohromné a z toho se nesmírně těším,“ řekl skladatel Super.cz v roce 2015 před jedním z pražských galakoncertů, které Linda spolu s maminkou Taťánou organizovaly.

Partnerem Vojtové je finančník Joshua Sason, s nímž se před rokem zasnoubila. ■