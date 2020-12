Fanoušci ji poznávají i po letech: Takhle senzačně dnes vypadá hospodyně Blaženka z Četnických humoresek

Jak tráví nouzový stav Vlasta Peterková? Super.cz

„Jsem pozitivně naladěný člověk a zvládám to. Věřím, že jednou to skončí a ten čas a ta promeškaná představení se nám vynahradí,“ řekla Super.cz Peterková. Alespoň se občas schází s kolegy z divadla.

Ač je to už řada let, co ztvárnila hospodyni v oblíbeném seriálu, televizní diváci Vlastu Peterkovou stále poznávají. „Myslím si, že ten seriál měl, má a bude mít pořád úspěch,“ říká herečka. „Kam přijdu, a to třeba i v roušce, a když jsem třeba navíc elegantně oblečená a nalíčená, tak si mě lidé s Blaženkou spojí. Poznávají mě, lidi hlavně ten seriál milují,“ uvedla.

Vlasta Peterková také prozradila, jak tráví volný čas, a především jak o sebe dbá.

„Poslední rok jsem si říkala, že se musím dát zdravotně do pořádku, abych byla připravená, až něco přijde, což přišlo. Snažím se dodržovat životosprávu, moc nepiji, nekouřím a cvičím. Cvičím s tabletem a samozřejmě čtu, a pokud nám to čas dovolí, tak se scházím s kamarádkami a ten čas si zpříjemňuji,“ svěřila herečka, která se už těší, až se vrátí na jeviště Divadla Broadway nebo Kalich, kde pravidelně hraje. ■