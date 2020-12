Eva Decastelo otužování zatím nevzdala. Ňadra v plavkách se jí dál vyjímají na vodní hladině

Eva Decastelo Foto: Instagram E. Decastelo

„Manžel si myslí, že jsem trochu blázen, mamince jsem to zatím neřekla, tak snad mi to nezakáže,“ řekla Super.cz nedávno moderátorka.

Eva Decastelo se otužuje. Jak to zvládá se svěřila Super.cz.

Super.cz

„Stále plavu ve Vltavě, která má aktuální teplotu 5,9 °C. Když jsem začínala, dala jsem si předsevzetí, že to vydržím minimálně do Štědrého dne. Moc děkuji za podporu všem, vypadá to, že to dám! Ten pocit plavání v zimní Vltavě je prostě skvělý,“ neskrývala nadšení Decastelo, která umí potěšit i mužské oko.

Na fotkách v plavkách totiž nechává vyniknout svá ňadra, jež se pod vodou pěkně vyjímají. Možná by stálo za to pokračovat v otužování i nadále. Imunitu musí mít Decastelo opravdu silnou, což je v dnešní covidové době nesmírně důležité. „Vzhledem k tomu, že jsem stále negativní, tak by to mělo fungovat,“ míní. ■