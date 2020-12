Matěj Ruppert se během nouzového stavu naučil tančit ve vodě

Letošní rok kulturní scéně moc nepřál. Málokterý umělec začal tvořit něco nového. Výjimkou je zpěvák Matěj Ruppert, který celé jaro bavil veřejnost svými vtipnými spoty a teď na podzim vydal s kapelou novou desku a neplánovaně natočil další reklamu na Hanáckou vodku.

Matěji, co pro vás osobně znamenala vládní opatření spojená s pandemií nemoci covid-19?

Bylo to pro mě těžké, s kapelou jsme na tento rok měli velké plány, slavíme 20 let výročí Monkey Business, chystali jsme obrovské turné a téměř vše jsme museli rušit. Já jsem navíc od přírody společenský člověk, takže být zavřený doma není nic pro mě. Naštěstí se přece jen povedlo některé projekty realizovat, s kluky z kapely jsme pracovali na nové desce, já sám jsem vytvořil sérií videí na sociálních sítích, na které mám skvělý ohlas a také jsem měl příležitost točit již druhou televizní reklamu pro Hanáckou vodku, která je stejně, jako ta první, hodně o zpěvu a tanci, takže se jednalo o náročný, ale velmi zábavný projekt.

Proč byl tento reklamní projekt tak náročný? Pro vás je přece zpěv i tanec naprosto přirozený?

To sice ano, ale tím, že jsem svým způsobem perfekcionista, tak chci mít obvykle delší čas na přípravu. To u tohoto projektu tak docela nebylo, protože o tom, že se loňská reklama nebude moci dále vysílat v televizi, jsme se dozvěděli až koncem října. Navíc se každé slovo a každý záběr řešil s odborníky, aby vše bylo dokonalé, takže i scénář se ladil poměrně dlouho.

A také – není tanec jako tanec – na vodě jsem ještě nikdy netančil, byla to pro mě zcela nová zkušenost. Musím říct, že to není žádná sranda – teda sranda to je (smích), ale jednoduché to není.

Zmiňoval jste, že byla loňská reklama zrušena na poslední chvíli před jejím opětovném uvedení, mohu se zeptat na důvod?

To bohužel nemohu komentovat a upřímně tomu ani já sám úplně nerozumím.

Novou TV reklamu můžete, pokud je vám více než 18 let, zhlédnout zde:

„Přehrání pro uživatele starší 18let.“

Palírna U Zeleného stromu

Vedle reklamy na Hanáckou vodku jste v posledních dnech s kapelou vydali nové album Freedom on sale. Hudební kritici si ho pochvalují, vypadá to, že nakonec ty poslední dny v roce budou přeci jen trochu pozitivnější…

V to pevně věřím, ohlasy hudebních kritiků mě velmi povzbudily a potěšily. Teď mě ale čekají hlavně Vánoce, které jako každý rok chci věnovat své rodině. Mám dvě malé dcery, které tento čas milují a co bude na Silvestra ještě uvidím, ale určitě to bude spojeno se zpěvem a tancem, i kdyby to mělo být u mě v obýváku.

Prozradíte nám své plány pro rok 2021?

Tato doba nás všechny naučila, že je někdy lepší tolik neplánovat, proto si počkám, co další rok přinese. Všichni ale doufáme, že budeme moci zase normálně koncertovat a vystupovat.

Pro další zákulisní informace z natáčení klikněte zde.