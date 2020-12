Rodina a kolegové se rozloučili s autorem hudby ke Krkonošským pohádkám. Přišla i jeho bývalá snacha Zlata Adamovská

Vadim Petrov Michaela Feuereislová

Rodina, blízcí a přátelé se v pátek odpoledne rozloučili se slavným hudebním skladatelem, klavíristou a pedagogem Vadimem Petrovem. Zemřel 7. prosince ve věku 88 let . Poslední rozloučení se konalo v pražských Strašnicích.

Zprávu o úmrtí oznámil skladatelův syn Vadim Petrov.

„Táta zemřel na potíže z ozařování krku před deseti lety. Měl recidivy zápalu plic. V neděli šel do nemocnice, v pondělí ráno usnul a pak se už neprobudil. Nebyl pozitivní na covid, nemělo to s ním co dělat,“ uvedl později.

Do strašnického krematoria mohlo kvůli současným restrikcím oficiálně jen 30 lidí, rodina venku zřídila pietní místo, kde mohou lidé zavzpomínat a uctít památku slavného skladatele.

Kromě nejbližší rodiny se s Petrovem přišly rozloučit i známé osobnosti - Dana Morávková s manželem Petrem Maláskem, houslista Jaroslav Svěcený, první manželka hudebníkova syna Vadima Petrova ml. Zlata Adamovská, kterou doprovodil její současný muž, herec Petr Štěpánek, či herec Jaroslav Satoranský.

Petrov složil na 1400 hudebních děl od symfonií po hudbu k večerníčkům, mj. pohádkám o krtkovi, vodníku Česílkovi nebo ke Krkonošským pohádkám. ■