Za peníze z brigády má Pepa Vágner nový klip: Točilo se v mrazu a klavír shořel na popel

Josef Vágner Foto: Super.cz/archiv J. Vágnera

Zpívat pro publikum a vystupovat už pár týdnů nemůže. Zpěvák Josef Vágner (30) si tak začal přivydělávat rozvozem jídla. A všechny peníze z posledních dnů už stihl také utratit. Investoval do nového videoklipu, který natáčel v Lomu Amerika.

A to nejen kvůli krásnému prostředí. Pepa Vágner se totiž při natáčení rozhodl zapálit klavír. „Vymyslel jsem si do klipu klavír, což jsem chtěl i jako takový odkaz na můj první videoklip k písničce Mně sílu dáš. Když jsem klavír sehnal za odvoz na bazaru, přišel jsem s lehce barbarskou myšlenkou, a to klavír ve videoklipu zcela zničit,“ svěřil Super.cz zpěvák.

I v nouzovém stavu se mu podařilo domluvit skvělé místo, kde videoklip k písni Noční proud natočil. „Zapálit klavír, to nejde na ledajakém místě. Měli jsme domluvený lom na Berounsku, kde s námi počítali. Den před natáčením jsem však obdržel zprávu, že máme smůlu, protože nás vytlačili filmaři, kteří zkrátka nabídli více peněz,“ svěřil Pepa, kterému se nakonec podařilo domluvit Ameriku.

„Řekli mi, že v danou dobu kulturu moc rádi podpoří, a tak nás pustili do lomu, který je snad nejkrásnější, nejvzácnější a nejmíň přístupný u nás, a navíc zcela zdarma,“ prozradil Vágner, který natáčel i v mrazivém počasí.

„Den před natáčením hlásili první sněžení, čehož jsem se bál, protože jsem nechtěl, aby se z klipu vyklubal „vánoční videoklip“. Naštěstí nám ale nesněžilo a byly celý den „jen“ 2 stupně pod nulou. Nadšení jsme tak běhali od 5 ráno po place jen v tričku a lehké bundě s tím, že se nám podaří natočit nesezónní videoklip zkraje prosince,“ dodal závěrem Josef Vágner. ■