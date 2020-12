Šťastná zpráva z paláce! Královna Alžběta se těší na další pravnouče

Královna Alžběta se těší na další pravnouče. Profimedia.cz

Vnučka královny Alžběty (94) Zara Tindall (39) čeká s manželem Mikem svého třetího potomka. Prozradil to sám Tindall v podcastu The Good, The Bad & The Rugby. „Byl to pro mě dobrý týden. Byli jsme na ultrazvuku, třetí Tindall je na cestě,“ jásal.