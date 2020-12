Rozhovor s hrdým otcem Bohušem Matušem: Zpěvák popsal, jak probíhalo narození dcerky

„Chvíli jsem i plakal, a to nikdy nepláču,“ říká dojatě zpěvák. Super.cz

Už čtyři dny je Bohuš Matuš (47) hrdým otcem a Super.cz prozradil, jak se s novou životní úlohou sžívá. Holčičku Natálku mu porodila o 30 let mladší přítelkyně Lucie (17).

„Nechtěl jsem k porodu, protože jsem taková citlivá duše, ale šel jsem, protože Lucinku miluju. Trvalo to hodně dlouho, to čekání. Porod proběhl skvěle. Dokonce jsem přestřihl pupeční šňůru. Chvíli jsem i plakal, a to nikdy nepláču,“ svěřil Super.cz dojatý novopečený tatínek.

„Dva tři měsíce předtím jsem se strašně bál, Lucinka měla obrovské bříško. Ale když to díťátko milujete, a když se milujete, tak to všechno probíhá klidně,“ říká Bohuš.

Přítelkyně Lucie zvládla porod bez problémů a ihned se dostavily mateřské pudy.

„Přišla paní doktorka, že by si holčičku na chvíli vzala, že ji pak vrátí, aby si na chvíli odpočinula. Lucinka chtěla mít ale holčičku hned u sebe a všechno hned zvládla. Měla být v porodnici 3 dny, a nakonec byla jen 2. Pustili ji dřív na základě toho, že byly obě šikovné,“ raduje se zpěvák.

Dcerka je prý velmi klidné miminko a už se těší, až společně oslaví první Vánoce. Holčičku už viděli i rodiče od Lucinky a jsou z vnučky nadšení. „Natálka je velice tichá, spokojená, vymazlená, je hodná,“ pyšní se Bohuš Matuš, který doufá, že nyní budou s celou rodinou trávit víc času. Co se práce týče, kromě jiného zkouší muzikál Láska nebeská. ■