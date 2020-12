Hollywoodské legendy jsou spolu už 38 let: Prozradily, jak si udržet vztah a jestli se někdy vezmou

Goldie Hawn a Kurt Russell Profimedia.cz

Goldie Hawn (75) a Kurt Russell (69) jsou ve spokojeném vztahu už celých 38 let a patří k nejstabilnějším párům Hollywoodu. Nyní prozradili, jak to dělají, aby byli stále šťastní a spokojení. A zdá se, že to není zase až taková věda.

„Myslím si, že nejdůležitější ze všeho je zodpovědět si otázku, jestli v tom vztahu vůbec chcete být,“ prozradila herečka v rozhovoru pro Radio Times. „Pokud spolu dva opravdu chtějí být, musí si to dávat najevo.“

„Choďte hodně ven, pokud to jde. Smějte se. Dopřejte si čas pro sebe bez dětí. Podnikněte něco zábavného. Jeďte na výlet, pronajměte si hotelový pokoj. Dělejte zkrátka něco neobvyklého,“ poradila.

Ačkoliv jsou spolu šťastní už téměř čtyři dekády, svatba prý není na pořadu dne. „Nemáme žádné plány,“ potvrdil Russell. „Tak nějak se mi líbí, že mě označují jako Kurtovu holku. Jsme takhle šťastní,“ dodala Hawn.

Dvojice se seznámila v 60. letech při natáčení muzikálu The One and Only, Genuine, Original Family Band, ale randit spolu začali až v roce v roce 1984, kdy společně točili drama Odpolední směna.

Před Kurtem byla Goldie vdaná za Billa Hudsona, s nímž má syna Olivera (44) a dceru Kate (41), která se rovněž proslavila jako herečka. Russell má pak syna Bostona (40) z manželství se Season Hubley. A spolu mají ještě syna Wyatta (34). ■