Ve vzpírání by porazila i některé dospělé: Sedmiletá holčička zvedá až 80 kilo!

Ilustrační foto Profimedia.cz

Rory začala se silovými tréninky krátce po svých pátých narozeninách, kromě toho se věnuje i gymnastice. Minulý týden zvítězila na Národním šampionátu mládeže ve vzpírání v kategoriích do 11 a do 13 let a je nejmladší vzpěračkou v historii USA.

„Líbí se mi být silná. Jsem pak lepší ve všem, co dělám. Nepřemýšlím nad tím, co bylo nebo bude. Nemyslím vůbec na nic. Jen vyprázdním hlavu a jdu na to,“ nechala se slyšet.

„Dle dosavadních výsledků Rory není jen nejsilnější sedmiletou dívkou na světě, ale také nejsilnějším dítětem, co kdy žilo. Bylo by fér ji označit za nejsilnější holčičku světa, v současné době nemá konkurenci,“ tvrdí její otec Cavan.

Rory je ve třetí třídě základní školy a silovými tréninky tráví čtyři hodiny týdně, gymnastice se věnuje devět hodin týdně. Má vlastní trenéry a sportovního pediatra, kteří na ni dohlíží.

„Její zdraví a bezpečí jsou na prvním místě. Dělá pokroky postupně a opatrně,“ doplnil její otec. ■