Nejlepší dárek pro muže? Sex!?

Trápíte se tím, že do Vánoc zbývá už jen pár dní a vy stále nevíte, čím obdarovat svého partnera? Vyskakují na vás reklamy s takovými kýčovitými dárky jako kosmetika, svetry nebo trenýrky se sobem, nebo různé vitamíny a vy víte, že tohle není ono.

Chcete pro svou drahou polovičku nějaký dárek, který bude nejen praktický, ale zároveň udělá radost a v ideálním případě podpoří partnerovo zdraví. A co mají muži nejraději? Přece sex! Tady nikdy nešlápnete vedle a navíc vás to nebude stát ani korunu.

Jasně, sex jako dárek je hloupost, žádný zdravý pár by nechtěl sex jednou za rok na Vánoce. Ale co opustit nudu všedních dnů a zkusit masáž prostaty? Ještě jste to nezkoušeli? Tak to je ten pravý čas na změnu!

Masáž prostaty je totiž skvělá věc. Nejen že vám rozšíří obzory v sexuálních praktikách, ale také tím prospějete zdravotnímu stavu vašeho partnera. Jak?

Při masáži totiž dochází ke stimulaci mužské předstojné žlázy. Masáž zlepšuje prokrvení prostaty. Pokud partner užívá léky, tak se tím zvyšuje i účinnost léků. V ideálním případě by se masáž měla provádět i několikrát týdně.

Co k tomu potřebujete? Vlastně nic moc, stačí nějaký ručník a pro usnadnění lubrikant. Pro citlivější jedince lze použít i latexové rukavice. Masáž si můžete zpříjemnit i některými erotickými pomůckami, které tak zaženou nudu a masáž se nestane otravnou předehrou. Prostata má obrovské množství nervových zakončení a díky tomu je tak citlivá.

Jak na to? Nejběžnější poloha je při ležení na zádech s pokrčenýma nohama nebo klečení na všech čtyřech. Prostata se nachází cca 5cm od řitního otvoru. Použijte dostatečné množství lubrikantu a šup na to. Možná budete překvapeni, jak rychlá bude erekce. Nelekejte se, je to běžný jev a to je na tom právě to skvělé! Mnoho mužů se masáži nejdříve vyhýbá, ale jakmile spolu objevíte její kouzlo a výhody, stane se součástí vašich krásných chvil. A co je na tom úplně nejlepší? Prospějete tak i zdraví vašeho partnera.

Pokud díky tomu třeba zjistíte, že Váš partner má potíže s prostatou, tak mu zkuste navrhnout, nebo rovnou za něj vyplnit, jednoduchý online dotazník UROtest, který se využívá při vyšetřování prostaty. Nejedná se o žádné testování v pravém slova smyslu. Jednoduše se online zodpoví na pár otázek (zabere to cca 3 minuty) a výsledek hned vidíte. Vyjde-li výborně, tak vám masáž poslouží jako novinka ve vašich sexuálních záležitostech. V opačném případě je čas začít s masáží pravidelně (a také navštívit lékaře). ■