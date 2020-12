Vstoupil znovu do stejné řeky: Zpěvák a Muž roku 2017 Matyáš Hložek se po rozchodu vrátil ke krásné fitnessce

Matyáš Hložek Super.cz

Na konci srpna nám Muž roku 2017 a začínající zpěvák Matyáš Hložek (26) svěřil, že je opět single a po roce a půl se rozešli s krásnou fitnesskou Kamilou Pavlíčkovou. Už to ale není pravda. "Je to pořád dokola," přiznal Super.cz, že je nouzový stav dal se sexy přítelkyní opět dohromady.

Matyáš byl jedním z mnoha, kdo si střihli menší role při natáčení filmu Když prší slzy. Zahrál si při barové scéně v klubu Techtle Mechtle, kam prý sám rád jako teenager chodíval. Později dal přednost svému vlastnímu šíša baru, který je teď ale zavřený. "Zazimoval jsem a nevím, kdy zase otevřu a zda vůbec," krčil rameny.

Dál se ovšem věnuje muzice. Premiéru letního klipu, u jehož natáčení Super.cz nechyběl, zatím odsunul. "Ale natočil jsem další, ten je víc podzimní, odpovídá melancholičtější náladě, i když se jmenuje Oceán. A teď píšu další písničku," prozradil.

Hudba je ale spíš koníček, než aby ho živila. "Živit jsem se snažil tím barem. Tak uvidíme, co bude dál. Je to všechno na houby. Ještě mám něco schovaného, a kdyby bylo potřeba, pomohli by rodiče, ale snažím se na nich nebýt závislý," uzavřel. ■