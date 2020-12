Mně končí Ordinace, točit bude už jen dcera. Není mi do smíchu, doba je šílená, říká Lucie Zedníčková

Lucie Zedníčková Super.cz

"Vůbec mi není do smíchu, protože doba je teď šílená. Obávám se, že kultura jde úplně do háje a naše povolání je i do budoucna strašně nejisté," svěřila Lucie. Vypadá to, že u nich doma pracuje jen Amelie, která natáčí seriál Sestřičky. "Vlastně je to tak, protože kdo teď netočí, tak má smůlu. Mně Ordinace končí, takže točí jenom dcera, ale já dělám na nějakých projektech," potvrdila Zedníčková.

"Už jsem ale zaslechla, že by snad Ordinace skončit nemusela, nebo bude něco jiného. V té naší práci nikdo neví dne ani hodiny, kdy mu někdo zavolá a něco mu nabídne, takže máme naději, že zase něco přijde," dodala s tím, že pokud by opravdu vznikla petice, o které hovořil její seriálový kolega Jan Čenský (59), podpořila by ji.

"Asi bych ji podepsala, protože už je tady tak strašně dlouho, že se stala fenoménem. Ale na druhou stranu, když nebude Ordinace, tak bude zase něco nového, co si také získá srdce diváků na takhle dlouhou dobu. Nevím, co je lepší. Jestli protahovat něco, co už dlouho běží, anebo začít s něčím novým, co zase bude mít možnost a ambici stát se dlouhodobým seriálem," uzavřela. ■