Studuje nové muzikálové role i sociologii zločinu: Půvabná zpěvačka se dala na kriminalistiku

Nelly Řehořová Super.cz

Zpěvu se věnuje od dětských let a má za sebou nejen několik muzikálů, ale i sólové koncertování. Nelly Řehořová k tomu začala studovat vysokou školu, a to obor, který s její dosavadní profesí nemá nic společného. Vybrala si kriminalistiku a zatím je spokojená, jak řekla Super.cz

Nelly jsme potkali na zkoušce v divadle a popsala nám, jak trávila poslední dva měsíce. „Chodila jsem hodně do studia, skládala jsem písničky, protože jsem začala psát texty, to mě teď hodně baví. Do toho jsem zapálená, korona mě nezastaví. A navíc mám na škole online výuku, tak do toho škola, kriminalistika,“ řekla Super.cz Nelly, která zkouší nový muzikál Láska nebeská.

Studuje distančně, což jí zatím nedělá žádný problém. „Docela mi to vyhovuje, mohu si to doma pustit a dělat zápisky, a když to nestihnu, tak si to pustím zpětně. Vyhovuje mi to víc, než kdybych chodila do školy,“ prozradila zpěvačka, která je ráda, že se na obor dala.

„Mám tam úvod do kriminalistky, hodně práva, psychologie, sociologie zločinu, hodně mě to baví a jsem na to zvědavá. Zatím jsem spokojená, že jsem na ten obor šla, a baví mě to,“ dodala Nelly při rozhovoru v Divadle Broadway. ■