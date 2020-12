Jsem zvyklá na velké jeviště a publikum, říká maminka Jana Dolanského, herečka Mária Dolanská

Mária Dolanská ve Slunečné Video: FTV Prima

Maminka herce Jana Dolanského (42) si stejně jako její syn zahrála v seriálu Slunečná. A hned pěkně zostra. S brokovnicí v ruce vlétla do hospody, aby si přišla pro štěňátka, která si bez dovolení vypůjčila její sousedka. S brokovnicí to nebylo úplně jednoduché.

„Byla hodně těžká. Když jsem ji dostala do ruky, docela mě to překvapilo. Na konci dne, kdy jsem odcházela, mě už bolelo rameno. Vzpomněla jsem si ale taky na to, jak jsem kdysi s tatínkem chodila na hony. Byl myslivec, naučil mě střílet, byla jsem s ním na čekané. Tak to pro mě nebyl problém,“ smála se herečka.

Ta si moc přála, aby si zahrála se synem Janem Dolanským. Na place se s ním ale zatím nepotkala. „Honzík, můj syn, ve Slunečné hraje taky, tak jsem se v produkci ptala, jestli se před kamerou nepotkáme. On mě totiž moc neinformuje, co točí. Nepovedlo se, ale s žertem jsem říkala, aby mi ještě něco napsali, abychom měli šanci se potkat,“ usmívá se herečka, kterou fanoušci divadla mohli vídat v Hradci Králové, kde hrála téměř dvacet let.

I když stojí coby seriálová Emilka před plnou hospodou, dialogy vede hlavně s Lucií Polišenskou a Ivou Hüttnerovou. „Tak jsme s Ivou zavzpomínaly, že jsme skoro stejně staré a na DAMU jsme se těsně minuly.“

I když herečku čekala scéna, kdy mluvila převážně jen ona a ostatní kolegové v hospodě jen přihlíželi, nestyděla se.

„Jsem zvyklá na velké jeviště a publikum. Snáším to docela dobře, spíš mi vadí pracovat s někým, kdo není připravený. To ale tady naštěstí nebylo. Vzpomínám si také ráda na natáčení Krejzových, kde jsem se potkala s Honzou Šťastným, ten je vždy absolutně připravený a s ním dělat, to je jak po másle!“ nešetřila chválou Dolanská. Jak jí to na place šlo, se podívejte ve videu. ■