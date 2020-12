Přípravy na Vánoce: 5 tipů, díky kterým vše zvládnete

Vánoce by měly být o péči, klidu, odpočinku a radosti. Že jsou pro vás právě takové svátky nedosažitelné? Víme, co udělat, aby letos bylo všechno jinak. Tak nějak víc v pohodě.

1. Klidné Vánoce můžete mít i vy. Stačí trochu plánovat

Připravte si svou oblíbenou kávu nebo čaj, vezměte do ruky papír a tužku a udělejte si 30 minut jen pro sebe. V tomto čase si sepište všechno, co je třeba zařídit. Nezapomeňte na:



•velké a malé nákupy,

•pečení a vaření,

•úklid,

•dekorace domu nebo bytu,

•nákup dárků, balicích papírů a vánočního stromku.

2. Vyhněte se vánočnímu shonu v obchodech. Nakupujte online

Kromě dárků vyřešte online i nákupy potravin, drogerie a dalších potřebných věcí. Kromě toho, že ušetříte svůj čas i energii, se navíc vyhnete plným obchodům (a spolu s nimi možná i karanténě před Vánoci).

Předejít předvánočnímu shonu pomůže služba Tesco Online nákupy. Přímo na stránkách služby nebo v aplikaci nakoupíte to samé, co v regálech supermarketů a hypermarketů Tesco. Hned v prvním kroku si snadno ověříte, jestli kurýr doručuje i na vaši adresu.



✓ Jako byste z regálů vybírali sami – asistenti prodeje budou jednotlivé položky vybírat se stejnou pečlivostí.

✓ Kurýr vám nákup přinese k prvním uzamykatelným dveřím v domluveném čase. Položky v nákupu můžete měnit až do 23. hodiny v den před dovážkou.

✓ Když máte Tesco po cestě využijte službu Klikni+Vyzvedni. Nákup budete mít připravený ve výdejním místě vybrané prodejny Tesco.

Využijte služby Tesco Online a mějte krásné Vánoce

3. Nevymýšlejte nový postup každý rok

Nové a nové plány nás jen zpomalují. Najděte si i o svátcích určitý režim, který budete dodržovat. Pokud pro vás nebude každý rok příprava velkou neznámou, budete mít hotovo mnohem rychleji.

4. Nebuďte na sebe přísná. Vánoce nemusí být dokonalé, aby byly krásné

Neberte vánoční úklid příliš vážně, nepřehánějte to s dárky, a hlavně se neporovnávejte s ostatními. Obloukem se vyhněte zvaní návštěv na poslední chvíli nebo přislíbení úklidu u rodičů. To všechno vás dostane pod tlak ještě víc.

5. Poproste o pomoc. Klidně celou rodinu

Rozdejte úkoly všem členům domácnosti. Pokud s vámi bude Vánoce trávit širší rodina, zapojte i ji. Úplně zapomeňte na to, že jako hostitelka přece musíte všechno připravit sama…

Stres a shon jsou hlavně před Vánoci všude kolem nás. Nepusťte si je do bytu a užijte si přípravy svátků v klidu. Vždyť Vánoce jsou hlavně o péči a rodinné pohodě. Tak si ji letos dopřejte i vy! ■