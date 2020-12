Sexy Bond girl zapózovala na obálce módního časopisu nahá: Takhle se převtělila do legendární Marilyn Monroe

Léa Seydoux Profimedia.cz

Na fotografiích jako by legendární herečce z oka vypadla. Pro dané číslo magazínu se také stala hostující editorkou.

Hojně očekávaná bondovka měla mít premiéru letos v květnu. Kvůli pandemii koronaviru však byla odložena na duben 2021. Řada kin po celém světě musela být uzavřena, a tak produkce neměla příliš na výběr.

„Je to větší, než jsme my. Chceme film uvést ve stejnou dobu po celém světě, tak nám držte palce, aby to 2. dubna konečně klaplo,“ nechal se slyšet v pořadu Jimmyho Fallona představitel Jamese Bonda Daniel Craig. ■