Domácí násilí, mrtvice, rakovina a smrt syna: Tina Turner (81) popsala, co jí pomohlo přestát nejtěžší chvíle v životě

Tina Turner Profimedia.cz

Je dobře známo, že Tina Turner (81) není žádná křehotinka. S legendární zpěvačkou se život rozhodně nemazlil. 16 let žila ve svazku s mužem, který ji fyzicky týral, a dokázala se poprat i se závažnými zdravotními problémy, jako je mrtvice nebo rakovina. V rámci propagace nové knihy Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good o svém životě nyní promluvila pro list Guardian.