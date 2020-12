Simona ze svatební reality show: Je smutné, že lidé nevěří emocím, k Radkovi bych byla upřímná i bez kamer

Simona a Radek v reality show Svatba na první pohled Foto: TV Nova

Reality show Svatba na první pohled na obrazovky přivedla čtyři páry, které se poprvé viděly až u oltáře. Jednou z nevěst je Simona Míková, která se do pořadu přihlásila proto, že chtěla zjistit, zda jí věda pomůže najít lásku, a také kvůli bratrovi.

„Úplně prvním impulzem pro přihlášení byl můj mladší bratr Alex, který viděl upoutávku na casting na TV Nova. Byl ve vážném stavu, doktoři mu dávali rok života a bylo mu líto, že trávím hodně času s ním v nemocnici a nemám prostor se s někým seznámit. Ví, že miluju děti a chci rodinu,“ svěřila Super.cz Simona.

Ta bratrovu pobídku nejdřív přešla, pak se jí ale rozležela v hlavě a rozhodla se do novácké show přihlásit. Televize ji vybrala a za manžela jí na základě testů přidělila kurýra Radka.

Že by show byla nahraná, jak někteří diváci spekulují vzhledem k účasti dvou ženichů v jiných pořadech, Simona už dříve odmítla s tím, že co lidé vidí na obrazovce, je stoprocentně ona.

„Kdyby tam nebyla kamera, moje reakce by byly naprosto stejné, k Radkovi bych byla stejně upřímná, jak jste všichni viděli na obrazovkách TV Nova. Je smutné, že lidé nevěří opravdovým lidským emocím. Využila jsem příležitost, kterou jsem prostřednictvím účasti pořadu dostala, a jsem za to ráda. Brácha se každou středu se mnou dívá a usmívá se, a to stojí za to!“ dodala Simona. ■