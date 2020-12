Pandemie krutě zasáhla i sexuální průmysl. Pornoherečka odhalila podrobnosti z branže

Ilustrační foto Profimedia.cz

„Co se týče sexuálního průmyslu, vyzkoušela jsem asi všechno. Byla jsem na hlavní stránce populárních pornostránek, vystupovala jsem na internetu přes webkameru, dělala jsem eskort, byla jsem v salónech, pořádala sexuální party, ale covid-19 mě donutil úplně změnit formu podnikání,“ přiznává hvězda filmů pro dospělé Pixie Peach.

Sedmadvacetiletá svobodná matka si pochvaluje svoji práci s ohledem na výchovu jediné dcery, na kterou má díky svobodě dostatek času a honoráře z natáčení umožňují Britce postarat se o dítě s jistým komfortem.

„S ohledem na dceru bych nikdy neporušovala vládní opatření. Na druhou stranu ale chápu řadu lidí v oboru, kteří si prostě nemůžou dovolit nepracovat a nemít příjem,“ říká Pixie, jež připouští, že je u části veřejnosti stále nepochopená.

„Je to rozhodnutí, které jsem prostě udělala. V sexuálním průmyslu se pohybuji od 18 let. Tenkrát jsem se rozhodla vyloženě ze zvědavosti. Byla jsem v mládí zvyklá na určitý komfort a tahle práce mi pomohla si jej udržet i v dospělosti. Moje práce mi dává svobodu, jsem velmi často se svojí dcerou a sleduji ji, jak roste. Vystudovala jsem, ale nebavilo by mě pracovat každý den osm hodin v kanceláři. Porno beru jako kariéru a jsem na svoje rozhodnutí hrdá,“ vysvětluje.

Během pandemie však stejně jako mnoho ostatních lidí z branže musela svoje podnikání maličko přehodnotit a věnuje se mu z jiné perspektivy. Z točení filmů pro dospělé a návštěv u klientů doma nyní přesedlala na internetové podnikání. Internetové stránky, kde se před webkamerou odhaluje zájemcům, kteří za lechtivou fotku či video štědře zaplatí, to je teď pro řadu pornohereček alfa omega. Jenomže je tu jedno velké „ale“.

Nápad svléknout se na internetu totiž letos dostaly i ženy, které se jinak nikdy v oboru neobjevily. Vidina snadno a rychle vydělaných peněz dostala na placené stránky ženy, kterým během pandemie dramaticky poklesl příjem.

„Takovými ženami je teď internet doslova zaplaven. Není to sranda, vyšší konkurence znamená prudké snížení sazeb za minutu. Na druhou stranu taková věc může pomoci tomu, že se na sexuální průmysl lidé přestanou dívat skrz prsty. Myslím si, že jsem stejný člověk jako všichni ostatní. Platím daně, přispívám na charitu,“ říká Pixie, která podotýká, že na budoucnost myslela ještě před pandemií.

„Vážím si toho, že si dokážu vydělat velmi slušné peníze a mám úspory na to, abych tuhle dobu přežila. Ale každý měsíc se úspory tenčí a já začínám mít trochu starosti, jak dlouho to ještě bude trvat. Musím dělat víc za méně peněz. Pracuji kdykoliv a kdekoliv můžu, ale skloubit to s výchovou dcery není teď úplně snadné,“ dodává pornoherečka v rozhovoru pro britský The Leader. (nčs) ■