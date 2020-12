Koronavirus se mu zatím vyhýbá: Milan Peroutka má za sebou 7 negativních testů

Milan Peroutka Super.cz

„Atmosféra je tady vlídná. Tím, že jsme začali zkoušet v tom období, ve kterém jsme začali, bylo nejisté, jak to dopadne a jestli druhý den přijdeme zas. A musím říct, že najednou máme nazkoušenou půlku představení,“ řekl Super.cz Peroutka, který je rád, že se mu koronavirus zatím vyhýbá.

Měsíc nemohl moderovat ranní relaci na Nově, protože byla jeho kolegyně nemocná, on sám měl testy dosud negativní. „Zatím se mi to vyhnulo. Je pravda, že už mám za sebou sedmý test, ale zatím dobrý,“ svěřil Milan, který byl nedávno na výletě v Dubaji. Před pár dny se rozhodl odcestovat znovu, a to do Egypta, kde točí nový videoklip.

„Je to poprvé, co to zkouším, já jsem v Egyptě dosud ani nebyl, ale je toho zařizování kolem tolik, takže se tam těším. Před cestou jsem musel na výtěr nosu a musím mít lékařskou zprávu,“ prozradil Peroutka před odletem s tím, že se těší už i na odpočinek. ■