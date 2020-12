Shodil 35 kilo, váhu si ale neudržel: Benjamínek letošní Tváře se opět pouští do hubnutí

Martin Schreiner Super.cz

Před rokem na sobě začal makat a vyplatilo se to. Martin Schreiner shodil neuvěřitelných 35 kilo a denně trávil na běžeckém pásu až 45 minut. Nyní se zpěvák, který v letošní SuperStar skončil třetí a fanoušky bavil v show Tvoje tvář má známý hlas, pouští do dalšího hubnutí.

„Během korony a během natáčení Tváře jsem pár kilo přibral, tak se snažím je zase zpátky shodit,“ svěřil Super.cz Martin, který se nyní kvůli zavřeným fitness centrům příliš sportu nevěnoval. Vše ale nyní dohání. „Já nemám vysněnou váhu, chci se jen cítit dobře. Určitý čísla neřeším,“ prozradil nám zpěvák, kterého jsme potkali na zkoušce muzikálu v Divadle Broadway.

„I když se všichni bojíme, abychom to dozkoušeli, a nevíme, kdy bude premiéra, tak jsem rád, že zkoušíme,“ prohlásil Martin na zkoušce představení Láska nebeská. Za sebou má několik týdnů účinkování v show Tvoje tvář má známý hlas, která mu dala taky pořádně zabrat. „Bylo to náročný, ale vzhledem k tomu, že jsme k tomu neměli nic jiného a soustředili se jen na to, tak se to dalo přežít a bylo to fajn,“ dodal s úsměvem. ■